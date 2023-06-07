Новым оборудованием для выхаживания младенцев оснастили родильные дома Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Перинатальные центры Караганды получили новое оборудование. Это облегчит медикам уход за недоношенными младенцами и новорожденными с патологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выхаживаем «тяжелых» малышей, нуждающихся в особом уходе с первых минут жизни. В палате интенсивной терапии есть столики с подогревом, мониторы, контролирующие дыхание ребенка, потребность в кислороде, состояние артериального давления и сердечный ритм. Недавно поступили инфузоматы, позволяющие в круглосуточном режиме дозированно вводить детям лекарственные препараты», - сказала заведующая отделением патологии новорожденных перинатального центра № 1 Лариса Ясная.

Также перинатальный центр оснащен многофункциональными операционными столами, новой наркозно-дыхательной аппаратурой, видеобронхоскопом.

Отделение реанимации перинатального центра № 2 в прошлом году капитально отремонтировали. В обновлённых палатах появились современные кровати-трансформеры, установлена система для обеззараживания и очистки воздуха.

«В этом году мы получили новое оборудование: современный аппарат ИВЛ, четыре инкубатора. В ближайшее время завершится оснащение отделения и будет закуплено респираторное оборудование, которое помогает выжить недоношенным пациентам. После ремонта отпала необходимость в кислородных баллонах. Кислород теперь подается централизованно, через стеновые консоли», - отметила заведующая отделением реанимации новорождённых Людмила Панибратец.

По ее словам, все это способствует качественной медицинской помощи новорожденным.



