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    Новым оборудованием для выхаживания младенцев оснастили родильные дома Караганды

    7 Июня 2023, 21:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Перинатальные центры Караганды получили новое оборудование. Это облегчит медикам уход за недоношенными младенцами и новорожденными с патологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы выхаживаем «тяжелых» малышей, нуждающихся в особом уходе с первых минут жизни. В палате интенсивной терапии есть столики с подогревом, мониторы, контролирующие дыхание ребенка, потребность в кислороде, состояние артериального давления и сердечный ритм. Недавно поступили инфузоматы, позволяющие в круглосуточном режиме дозированно вводить детям лекарственные препараты», - сказала заведующая отделением патологии новорожденных перинатального центра № 1 Лариса Ясная.


    Также перинатальный центр оснащен многофункциональными операционными столами, новой наркозно-дыхательной аппаратурой, видеобронхоскопом.

    Отделение реанимации перинатального центра № 2 в прошлом году капитально отремонтировали. В обновлённых палатах появились современные кровати-трансформеры, установлена система для обеззараживания и очистки воздуха.


    «В этом году мы получили новое оборудование: современный аппарат ИВЛ, четыре инкубатора. В ближайшее время завершится оснащение отделения и будет закуплено респираторное оборудование, которое помогает выжить недоношенным пациентам. После ремонта отпала необходимость в кислородных баллонах. Кислород теперь подается централизованно, через стеновые консоли», - отметила заведующая отделением реанимации новорождённых Людмила Панибратец.

    По ее словам, все это способствует качественной медицинской помощи новорожденным.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Демография
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