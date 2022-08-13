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    • Новых случаев КВИ за прошедшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 452 в Казахстане

    13 Августа 2022 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 375 тыс. 729 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 302,

    в городе Алматы – 156,

    в городе Шымкент – 16,

    в Абайской области – 21,

    в Акмолинской области – 99,

    в Актюбинской области – 34,

    в Алматинской области – 23,

    в Жетысуской области – 38,

    в Атырауской области – 36,

    в ВКО – 41,

    в Жамбылской области – 27,

    в ЗКО – 111,

    в Карагандинской области – 193,

    в Улытауской области – 12,

    в Костанайской области – 87,

    в Кызылординской области – 30,

    в Мангистауской области – 43,

    в Павлодарской области – 110,

    в СКО – 68,

    в Туркестанской области – 5.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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