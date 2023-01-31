Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.51 eur/kzt 498.69

    rub/kzt 6.53 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Павлодарская область

    Новых руководителей управлений и территориального департамента назначили в Павлодарской области

    31 Января 2023, 18:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов поздравил вновь назначенных руководителей управлений и территориального департамента и выразил уверенность, что они справятся с целями и задачами на новом посту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На расширенном аппаратном совещании глава региона представил новых руководителей государственных органов», - сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.

    Мурат Кабылжапарович Хамитов назначен руководителем управления земельных отношений Павлодарской области. Мурат Хамитов родился в 1963 году. Окончил Свердловский юридический институт ордена Трудового Красного Знамени им. Р. Руденко, Казахстанский инновационный университет.

    Трудовую деятельность начал в 1983 году в Службе внутренних дел Павлодарского облисполкома. С 1990 по 2018 годы работал в прокуратуре Павлодарской области. С 2018 года занимал различные руководящие должности в государственных органах региона. До назначения на эту должность работал руководителем отдела оказания государственных услуг и правовой работы управления земельных отношений Павлодарской области.

    По данным акимата области, управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области возглавил Медет Алпысбайұлы Тауасқан. Медет Тауасқан, 1986 года рождения, окончил Павлодарский государственный педагогический институт по специальности казахский язык и литература. С 2008 по 2018 год работал на различных должностях досугового центра Успенского района. С 2018 по 2019 год возглавлял отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района. До назначения на эту должность с 2021 года работал заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

    «Также приказом руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК руководителем департамента экологии по Павлодарской области назначен Канат Жантуяқулы Мусапарбеков», - добавили в акимате.

    Канат Жантуякулы родился в 1963 году, окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Казахский государственный экономический университет по специальности экономика и управление производством. В разные годы работал на различных должностях на государственной службе. До нынешнего назначения возглавлял департамент экологии по Карагандинской области.

    Асаин Байханов поздравил вновь назначенных руководителей и выразил уверенность, что они справятся с целями и задачами на новом посту.

    Фото Валерия Бугаева.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Куаныш Кудайбергенов и Даулетжан Хасанов назначены заместителями председателя правления КМГ
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    В Сенате избрали членов постоянных комитетов
    Али Бектаев возглавил Комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий
    Популярное
    1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
    2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
    3 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
    4 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах
    5 Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы
    Новости партнеров