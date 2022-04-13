Новых мест для строительства АЭС пока не определили – глава Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, на какой стадии находится вопрос строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным изысканиям, связанным с возможными площадками размещения, с учетом геологических, тектонических и сейсмологических исследований, природного ландшафта, наличия воды, человеческих ресурсов, эти работы предварительно должны быть проведены», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, окончательное решение будет принято только после завершения всех исследовательских работ. Министр также высказался касательно определения места расположения АЭС.

«Мы пока еще новых мест не определили. Пока эти участки. Таких мест не может быть много, где можно разместить станцию. Это работа не одного дня, поэтому исследования ведутся по плану. Это целый комплекс исследовательских работ, который мы должны сделать до начала какого-либо строительства», - добавил Болат Акчулаков.

В качестве потенциальных площадок для строительства АЭС ранее рассматривались две локации: поселок Улкен в Алматинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области (переходит в Абайскую область - прим.).

Напомним, ранее в ведомстве сообщили, во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане. В частности, директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов отмечал, что, принимая во внимание международный опыт, стоимость строительства одного атомно-энергетического блока мощностью 1000-1200 МВт составляет приблизительно около 5 млрд долларов.