Новые запреты для непривитых от коронавируса вступают в силу во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция с понедельника ужесточает ограничения для непривитых от коронавируса. На смену «санитарному» пропуску приходит пропуск «вакцинный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

На практике это означает, что только прошедшие полный курс вакцинации (включая бустерную дозу) и недавно переболевшие COVID-19 могут посещать рестораны, бары, кинотеатры, спортивные центры, развлекательные комплексы, библиотеки, дискотеки, салоны красоты и образовательные учреждения.

Без прививочного пропуска запрещено проходить даже в крупные торговые центры. Куаркод необходим пассажирам в поездах дальнего следования и на внутренних авиарейсах. Уехать в другой регион без свидетельства о вакцинации можно только при наличии особых оснований, например, для присутствия на похоронах члена семьи.

Ранее непривитые жители Франции могли сдать отрицательный ПЦР или антигенный тест, чтобы в течение 24 часов посещать общественные места. Ужесточение этих правил премьер-министр Жан Кастекс объяснил заботой о здоровье сограждан. «Недопустимо, чтобы нежелание нескольких миллионов французов вакцинироваться подвергало риску жизнь всей страны», — заявлял он.

Одновременно правительство анонсировало смягчение некоторых санитарных мер, в частности, со 2 февраля отменяется обязательное ношение масок в Париже, Лионе и других городах, где действовало это правило.