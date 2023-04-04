Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Новые ТЭЦ могут появиться в Семее и Кокшетау

    4 Апреля 2023, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о проводимой работе по развитию рынка электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «C 1 июля планируется переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии. Новая модель рынка позволит реализовать необходимые проекты по вводу генерации в целях покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии. На сегодня реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году годы ввести свыше 1 700 МВт», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    Он также напомнил, что идет строительство маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт в городе Кызылорде и Туркестанской области.

    «Также прорабатываются проекты по строительству новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется реализация проектов по строительству блоков 3-4 Экибастузской ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомплекса. Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему», - добавил и.о. министра.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Акмолинская область Абайская область Кокшетау Семей ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 4 млн кв. метров жилья ввели в Казахстане с начала года
    Стоимость ТЭЦ-3 увеличилась на 36 млрд тенге в Астане
    Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    От чего зависит стоимость строительства АЭС, рассказали в Минэнерго
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    3 Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
    4 Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    5 Режим ЧС объявили в Уральске из-за аварии в котельной
    Новости партнеров