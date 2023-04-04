Новые ТЭЦ могут появиться в Семее и Кокшетау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о проводимой работе по развитию рынка электроэнергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«C 1 июля планируется переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии. Новая модель рынка позволит реализовать необходимые проекты по вводу генерации в целях покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии. На сегодня реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году годы ввести свыше 1 700 МВт», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

Он также напомнил, что идет строительство маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт в городе Кызылорде и Туркестанской области.

«Также прорабатываются проекты по строительству новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется реализация проектов по строительству блоков 3-4 Экибастузской ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомплекса. Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему», - добавил и.о. министра.



