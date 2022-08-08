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    • Новые случаи заражения КВИ выявили в Тибете

    8 Августа 2022 09:59

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Четыре случая заражения коронавирусом выявлены в воскресенье в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР. До этого здесь не выявляли новых инфицированных COVID-19 в течение более 900 дней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    По данным местных властей, 7 августа в ходе планового тестирования на коронавирус в уезде Пулань округа Али ТАР выявлены четыре бессимптомных носителя COVID-19. Они прибыли в уезд из города Шигацзе (ТАР).

    По состоянию на 6 августа 2022 года, в Тибете не регистрировалось новых случаев коронавируса в течение 920 дней подряд. За все время пандемии в Тибете зафиксирован в январе 2020 года всего один случай инфицирования.

    Согласно сообщениям местных СМИ, в соответствии с местными требованиями профилактики и контроля эпидемий отложены церемонии открытия XIII игр Тибетского автономного района и V игр по традиционным видам спорта, которые были запланированы в этот понедельник.

    Ситуация с распространением коронавируса остается сложной на курортном острове Хайнань. Начиная с понедельника, с 06:00 8 августа режим локдауна вводится в административном центре провинции Хайнань – городе Хайкоу. Жителям запрещено покидать квартиры без крайней необходимости, приостановлена работа городского общественного транспорта, закрыты общественные места и заведения. Горожанам и гостям Хайкоу разрешается выход на улицу только для сдачи ПЦР-теста на коронавирус.

    Как ранее сообщалось, режим локдауна ввели в курортном городе Санья на южном побережье острова Хайнань. Около 80 тыс. туристов из других регионов материкового Китая застряли на острове.

    С начала новой волны эпидемии в провинции Хайнань, 1 августа на одноименном острове выявлено более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

    Распространение коронавируса также наблюдается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. За минувшие сутки в СУАР выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, большинство инфицированных зарегистрировано в городе Инин.

    По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае зарегистрировано более 900 случаев заражения коронавирусом.


    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Здравоохранение #Китай #Коронавирус в мире #Мировые новости
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