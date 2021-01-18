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    Новые президентские инициативы расширяют возможности для политических партий

    18 Января 2021, 16:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия, член Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков заявил, что прошедшие выборы депутатов Мажилиса и маслихатов прошли на высоком уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По мнению членов Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», выборы депутатов Мажилиса и маслихатов от 10 января 2021 года прошли на высоком уровне. Этому способствовали меры по политической модернизации, инициированные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

    В частности, квота в 30% для женщин и молодежи до 29 лет, выборы депутатов маслихатов всех уровней по партийным спискам, введение института парламентской оппозиции и так далее, можно сказать, заставили партии активизировать свою работу и особенно в регионах. Я лично уверен, что предложенные нашим Президентом снижение порогового уровня прохождения партий с 7 до 5% и введение графы «против всех» в избирательных бюллетенях будут еще больше способствовать активизации работы партий и активизации наших граждан. Особенно это актуальное предложение для нашей партии «Ауыл», - сказал Толеутай Рахимбеков во время экспертного обсуждения «Новый Президентский пакет политических реформ», проходящего в Нур-Султане.

    Напомним, на прошедших выборах партия «Ауыл» набрала чуть более 5%, а именно 5,29%.

    «Итоги участия в выборах партия не рассматривает как поражение. Да, мы не смогли провести своих кандидатов в высший законодательный орган - Мажилис Парламента РК, но в целом, результаты выборов мы рассматриваем как позитивные. В качестве кандидатов в депутаты мы зарегистрировали 625 человек, в том числе 19 - в Мажилис, 98 человек - в областные и города республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) маслихаты, в районные и городов областного значения маслихаты - 508 человек. Предварительно мы рассчитывали примерно 40% из этих кандидатов провести в депутаты, то есть получить примерно 240-242 мандата. Фактически получили 237, то есть можно сказать, что план выполнили. Это в 6,5 раза больше, чем было в 2016 году», - сообщил Т. Рахимбеков.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 января 2021 года выступил на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва, где озвучил третий пакет политических реформ.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Выборы Политические партии Политические реформы Общество Выборы-2021 Первое заседание Парламента-2021
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