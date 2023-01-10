Новые правила распределения мест в общежитиях утвердили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликован приказ министра науки и высшего образования РК от 30 декабря 2022 года о правилах распределения мест в общежитиях организаций высшего и (или) послевузовского образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО) осуществляется ОВПО, по итогам распределения мест на конкурсной основе созданной комиссией. Информация о наличии свободных мест в общежитиях размещается на официальном сайте ОВПО ежемесячно.

Предоставление общежития обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования оказывается физическим лицам бесплатно на основании заявления по установленной форме.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:

1) ОВПО;

2) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии в ОВПО на основании заявления по установленной форме или на основании заявления, поданного в электронном виде на портал.

Канцелярия ОВПО в день обращения осуществляет прием и регистрацию документов и в течение одного рабочего дня передает заявление на рассмотрение конкурсной комиссии.

При подаче услугополучателем всех требуемых документов подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является расписка о приеме документов ОВПО о получении документов с указанием даты приема пакета документов согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Через портал – в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии пакета документов.

При предоставлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия ОВПО отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе в приеме документов.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

1) лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью;

2) лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;

3) обучающиеся в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін – 2050»);

4) обучающиеся, зачисленные на первый курс, обладающие знаком «Алтын белгі», обучающиеся, имеющие сертификат победителя или призера Президентской, международной и республиканской олимпиады и (или) конкурса, а также абитуриенты, окончившие организацию с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, диплом);

5) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам Единого национального тестирования или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией образования.

При равенстве баллов по итогам ЕНТ, КТ или вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией образования, учитывается материальное положение обучающегося в соответствии с Правилами формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2008 года 64;

6) обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;

7) иные обучающиеся ОВПО.

Иностранцы из числа обучающихся обеспечиваются местами в общежитии в соответствии с международными и межправительственными договорами.

Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения заявлений в течение двух рабочих дней принимает решение о предоставлении мест в общежитии.

Конкурсная комиссия проводит распределение мест в общежитиях поэтапно:

1) в конце учебного года (июнь) обучающимся в следующем учебном году на всех курсах, кроме первого;

2) в начале учебного года (август) обучающимся, зачисленным для обучения на первый курс и в порядке перевода из других учебных заведений;

3) в течение учебного года по мере необходимости – в соответствии с изменениями контингента обучающихся, проживающих в общежитиях, а также для обоснованного заселения переведенных или восстановленных обучающихся.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



