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    Новые правила для участия в льготном автокредитовании введут в Казахстане

    2 Мая 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана планируют внести изменения в правила участия в программе льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во-первых, предлагается ввести первоначальный взнос в размере 10-15% от стоимости машины. Во-вторых, будут оглашаться фамилии тех, кто уже приобрел автомобили по программе.

    Кроме этого, пересматриваются модели автомашин, которые можно приобрести в рамках льготного автокредитования.

    «Мы, возможно, пересмотрим участие таких брендов, как Kia Sportage и Hyundai TUCSON. Еще раз говорю, это не окончательное решение, мы это обсуждаем. И четвертое – более важный, мне кажется, момент. Мы рассматриваем возможность установления максимального порога заработной платы, то есть свыше определенной суммы, люди не смогут участвовать. Мы хотим сделать более доступную программой по автомобилям народного потребления, как Hundai Accent, Chevrolet Cobalt», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев в кулуарах заседания Правительства.

    Ранее сообщалось, что очередной прием онлайн-заявок на участие в программе льготного автокредитования будет запущен после того, как соберется 5 млрд тенге.

    Напомним, пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования была запущена 6 февраля текущего года. Прием заявок осуществлялся на официальном сайте autonesie.kz. Первый запуск был рассчитан на прием заявок от 761 человека.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт Автокредитование
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