Новые подходы в лечении диабета приняты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения в рамках исполнения Дорожной карты по развитию эндокринологической помощи в Республике Казахстан на 2023-2025 годы разработан и утвержден стандарт оказания эндокринологической помощи в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стандартом предусмотрен порядок оказания медицинской помощи пациентам с эндокринологическими заболеваниями. Структурированы уровни оказания эндокринологической помощи населению.

В документе впервые выделена отдельная глава с современными подходами лечения сахарного диабета 2 типа. Так, в Стандарте введено понятие «преддиабет», также регламентировано оснащение кабинетов диабетической стопы, диабетической ретинопатии, Школ диабета с подробным описанием функционала.

С целью обеспечения детей с сахарным диабетом, находящихся на помповой инсулинотерапии, расписан алгоритм определения показаний для предоставления инсулиновых помп и расходных материалов. Регламентирован состав Комиссии и ее компетенции, через которую идет распределение медицинских изделий.

Впервые введена норма об обеспечении инсулиновыми помпами отдельных категорий пациентов с сахарным диабетом старше 18 лет, к которым относятся учащиеся колледжей, студенты очной формы обучения ВУЗов и беременные.

