Новые пляжи открывают к летнему сезону в районах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области определены 25 разрешенных мест для купания, в районах и городах открывается пять новых коммунальных пляжей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

Ведомством проводится комплекс мероприятий по недопущению гибели людей на водных акваториях области.

«В регионе определены 25 разрешенных мест для купания, также планируется открытие еще 5 коммунальных пляжей в Рудном, Джангельдинском, Денисовском, Камыстинском и в районе Беимбета Майлина.

Для обеспечения безопасности населения на водоемах области выставлены 5 мобильных спасательных постов для патрулирования береговой линии. Для реагирования на ЧС в купальный период в постоянной готовности находятся 72 спасателя, 8 единиц автомобильной и спасательной техники, 15 единиц плавсредств, водолазное оборудование и снаряжение»,- сообщили в ДЧС.

Совместно с уполномоченными органами департаментом проведено свыше 2 тысяч рейдов, в ходе которых 46 человек за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 369 150 тенге.

На опасных участках водоемов установлено 355 запрещающих знаков «Купание запрещено».

Также в этом году акиматами городов и районов области выделено более 30 млн тенге на открытие и оборудование коммунальных пляжей, агитационно-профилактическую работу, что в 13 раз больше в сравнении с предыдущим периодом.

С начала года на территории области уже произошло 5 несчастных случаев на водоемах, из которых 4 зарегистрированы до купального сезона.