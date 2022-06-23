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    Новые опреснительные установки построят в Мангистауской области

    23 Июня 2022, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мангистауский атомный энергетический комплекс планируют дооснастить новыми опреснительными установками. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день разрабатывается стратегия развития Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК) на 2022 - 2030 годы, основной целью которой является обеспечение высокоэффективного и финансово устойчивого функционирования предприятия для бесперебойного производства электроэнергии, тепловой энергии и воды для нужд региона», - сообщил Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

    В частности, рассматривается вопрос финансирования из республиканского бюджета строительства новых опреснительных установок с производительностью 24 тыс. куб. м в сутки.

    Прогнозная стоимость – 18,7 млрд тенге, реализация запланирована на 2022 - 2024 годы.

    «В целях модернизации, расширения, реконструкции и обновления установок комбината разработана и проходит процедуру согласования инвестиционная программа на 2023 - 2026 годы, финансирование составляет 66,3 млрд тенге. Программа предусматривает мероприятия по замене турбоагрегатов 1, 2, 3 ТЭЦ-2 на парогазовую установку с мощностью 139 МВт. По итогам реализации указанного проекта располагаемая электрическая мощность увеличится с 888,2 МВт до 933,2 МВт», - заключил Премьер.

    Фото: yvision.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Строительство Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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