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    Новые онкоцентры появятся в пяти регионах Казахстана

    28 Февраля 2023, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила о планах по строительству в пяти регионах Казахстана новых онкологических центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Онкоцентры появятся в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях. Планируется реконструкция радиологического корпуса и операционно-реанимационных корпусов в Актюбинской и Костанайской областях и в Шымкенте.

    «Предусмотрено проведение капитального ремонта онкологических центров во всех регионах, за исключением Мангистауской, Павлодарской и Жамбылской областях, где за последние три года введены в эксплуатацию новые онкоцентры», - пояснила глава Минздрава во время заседания Правительства РК.

    К 2025 году запланировано открытие лабораторий опухолевого генома на базе Национального научного онкологического центра.

    Ранее сообщалось, что ежегодно в Казахстане умирают от рака свыше 13 тысяч человек. Лидируют по количеству онкобольных северные регионы Казахстана.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Инфраструктурные проекты Минздрав РК Строительство Регионы Ажар Гиният
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