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    Новые методы по формированию зарплат предложили ввести профсоюзы РК

    27 Января 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Федерации профсоюзов РК предлагают внести изменения в Трудовой кодекс страны в части формирования заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сделали ряд предложений, в том числе и Правительству. Например, это несправедливая система распределение доходов между работодателем и работником. Что приводит к практически финансовой несамостоятельности работников, оттуда следствие – правовая пассивность. Поэтому надо в корне менять систему оплаты труда. К сожалению, сейчас систему оплаты труда формирует работодатель. И мы настаиваем и предлагаем внести изменения в Трудовой кодекс в части, что система оплаты труда должна быть согласована, в первую очередь, с представителем работников. И более того, сегодня работники должны участвовать в управлении производством, это мировая практика и мы должны к этому идти», - сказал председатель Федерации Сатыбалды Даулеталин в кулуарной беседе с журналистами во время форума социальных партнеров.

    Он отметил, что основой размера оплаты труда является минимальная заработная плата. Поэтому в Федерации профсоюзов считают, что каждый гражданин Казахстана должен понимать, как формируется уровень МЗП.

    «Президент поддержал нашу инициативу о разработке методики определения размера минимальной заработной платы, потому что до сих пор было не ясно, как она формируется. Сейчас методика должна определиться, и любой человек должен знать, как она формируется. А это как раз является базовой ставкой», - добавил спикер.

    Автор:

    Анеля Касымова

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