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    Новые меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма примут в РК

    25 Мая 2022, 10:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный законопроект внесен в Мажилис 23 мая 2022 года по инициативе депутатов Парламента. Документ разработан в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международного стандарта группы разработки финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 30 декабря 2022 года», - сказал председатель комитета Мажилиса по финансам и бюджету Марат Кусаинов на пленарном заседании палаты.

    Также на рассмотрение Мажилиса внесен проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Мажилис
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