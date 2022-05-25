Новые меры противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма примут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект внесен в Мажилис 23 мая 2022 года по инициативе депутатов Парламента. Документ разработан в целях улучшения национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международного стандарта группы разработки финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег. Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по законопроекту до 30 декабря 2022 года», - сказал председатель комитета Мажилиса по финансам и бюджету Марат Кусаинов на пленарном заседании палаты.

Также на рассмотрение Мажилиса внесен проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».