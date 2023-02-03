Новые медпункты и амбулатории построят в селах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинском районе Карагандинской области начнется строительство 20 объектов здравоохранения. В 11 селах появятся новые медицинские пункты, в шести – ФАПы, еще в трех – семейно-врачебные амбулатории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы планируем начать строительство 20 объектов здравоохранения в селах. Также текущим и капитальным ремонтами будут охвачены здания 10 сельских школ. Улучшится материально-техническая база объектов образования. В рамках проекта «Жайлы мектеп» в Каркаралинске запланировано строительство школы на 300 мест. На сегодняшний день уже определен земельный участок под строительство, получены техусловия для проведения инженерных коммуникаций», – сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций аким Каркаралинского района Ерлан Кусайын.

В этом году в райцентре сдадут в эксплуатацию два 18-квартирных дома. Также подготовлена ПСД на строительство еще четырех домов на 108 квартир.

Продолжается строительство группового водовода «Жарлы – Каркаралинск». Обеспеченность населения района качественной питьевой водой в настоящее время составляет 89%.

«Продолжится строительство водопровода в поселке Карагайлы, в селах Буркитти, Теректи, реконструкция водопроводных сетей в Аппазе. Реализация этих проектов позволит довести обеспеченность жителей района качественной питьевой водой до 91%. Продолжится и средний ремонт автодороги республиканского значения Караганда – Каркаралинск. В этом году планируется охватить 44 километра», – проинформировал Ерлан Кусайын.

В Каркаралинском районе уделяется немалое внимание и сфере культуры. В этом году выделены средства на капитальный ремонт клубов в селах Кызылту и Айнабулак.

В Каркаралинске начнется строительство центрального стадиона и бассейна. Также в районе намечена установка 21 игровой площадки, оборудование четырех футбольных полей, зоны стрит-воркаута и многофункционального хоккейного корта.

Ранее сообщалось, что в этом году в Карагандинской области для дополнительного образования детей выделили 1 млрд 127 млн тенге. Эти деньги распределят по 144 кружкам и секциям, где будут бесплатно заниматься почти 5 тысяч детей.