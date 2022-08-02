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    • Новые маршруты поездов запускают в Казахстане

    2 Августа 2022 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Пассажирские перевозки» сообщили об изменении нумерации и маршрутов курсирования некоторых пассажирских поездов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По маршруту «Нур-Султан-Шымкент»:

    с 1 сентября назначается социально значимый ежедневный поезд Тальго №86/85 «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент»;

    с 1 сентября назначается ежедневный коммерческий поезд №71/72 «Нур-Султан-1-Шымкент», укомплектованный стандартными вагонами.

    Кроме того, с 5 сентября изменится сообщение поезда №71/72 на «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент».

    По маршруту «Атырау-Алматы»:

    с 1 сентября назначается коммерческий поезд №29/30 «Атырау - Алматы-2» из стандартных вагонов периодичностью курсирования через день;

    с 3 сентября назначается социально значимый поезд Тальго №41/42 «Алматы-2-Атырау» периодичностью курсирования через день;

    По другим маршрутам:

    с 5 сентября изменяется сообщение поезда №10/9 на «Нур-Султан-1-Алматы-1»;

    с 5 сентября в составе скорого поезда №73/74 «Алматы-2- Жезказган» будут курсировать вагоны Тальго (вместо стандартных вагонов) периодичностью через день;

    с 3 сентября отменяется курсирование коммерческого поезда Тальго №69/70 «Алматы-2 -Оскемен-1».

    Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять онлайн проездные документы (билеты) через сайт https://bilet.railways.kz/ или мобильное приложение «Билеты КТЖ». При необходимости рекомендуется использовать функционал «Лист ожидания» для приобретения железнодорожных билетов.

    «Просим пассажиров соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны», - добавили в п ресс-службе АО «НК «КТЖ».


    #КТЖ #Нур-Султан #Алматы #Транспорт #Регионы #Шымкент #Улытауская область #Атырау #Усть-Каменогорск
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