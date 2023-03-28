Новые лица - кто стал депутатом Мажилиса VIII созыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стали известны окончательные списки депутатов Мажилиса Парламента VIII созыва. Впервые в истории Казахстана в Мажилис прошли шесть партий из семи. В свою очередь три партии впервые будут представлены в нижней палате Парламента: Народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Respublica» и Общенациональная социал-демократическая партия. В то же время, впервые оппозиционная партия станет парламентской. О новом составе Мажилиса Парламента читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. По данным Центральной избирательной комиссии РК, всего на выборах проголосовали 6 366 441 человек.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Партия AMANAT – 53,90% или 3 341 510 голосов;

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,90% или 693 938 избирателей;

Партия «Respublica» – 8,59% или 547 154 голоса;

Народная партия Казахстана – 6,80% или 432 920 избирателей;

Партия зеленых «Байтақ» – 2,30% или 146 431 избиратель;

Демократическая партия «Ақ жол» – 535 139 голосов или 8,41%;

Общенациональная социал-демократическая партия – 5,20% или 331 058 голосов.

В то же время графу «Против всех» выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.

Согласно Конституционному закону РК «О выборах в Республике Казахстан» избираются 69 депутатов Мажилиса - по территории единого общенационального избирательного округа, 29 депутатов - по одномандатным территориальным избирательным округам.

По итогам голосования по партийным спискам на распределение депутатских мандатов допущено 6 политических партий: партия «AMANAT», Народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Respublica», Народная партия Казахстана, Демократическая партия «Ақ жол», Общенациональная социал-демократическая партия.

Отметим, что партия зеленых «Байтақ», не набравшая 5% голосов, не прошла в Мажилис.

Депутатские мандаты распределились между политическими партиями следующим образом:

Партия AMANAT – 40;

Народно-демократическая партия «Ауыл» – 8;

Партия Respublica – 6;

Народная партия Казахстана – 5;

Демократическая партия «Ақ жол» – 6;

Общенациональная социал-демократическая партия – 4.

Партия AMANAT распределила депутатские мандаты в Мажилис

Решением Бюро политического совета партии «AMANAT» утвержден список из 40 кандидатов. Новый состав фракции партии «AMANAT» в Мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями, сообщили в партии.

В список депутатов Мажилиса Парламента РК по партийному списку от партии вошли:

1. Абенов Мурат Абдуламитович

2. Абдиев Ерлан Турсунбаевич

3. Авершин Константин Викторович

4. Адамбеков Тилектес Серикбайұлы

5. Аймагамбетов Асхат Канатович

6. Ашимбетов Нуржан Кемерович

7. Ашимжанов Жанарбек Садыканулы

8. Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы

9. Башимов Марат Советович

10. Бейсенбаев Елнур Сабыржанович

11. Бейсенгалиев Берик Турсынбекович

12. Дементьева Наталья Григорьевна

13. Ергешбаев Мурат Нальхожаевич

14. Елеуов Галымжан Алмасбекович

15. Заитов Ринат Рифхатович

16. Имашева Снежанна Валерьевна

17. Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович

18. Казанцев Павел Олегович

19. Керімбек Болат Бақбергенұлы

20. Колода Дмитрий Владимирович

21. Кошанов Ерлан Жаканович

22. Құспан Айгүл Сайфоллақызы

23. Кучинская Юлия Владимировна

24. Мусабаев Самат Базарбаевич

25. Нұртаза Самат Русланұлы

26. Пономарев Сергей Михайлович

27. Рау Альберт Павлович

28. Рожин Максим Николаевич

29. Савельева Татьяна Михайловна

30. Саиров Ерлан Бияхметович

31. Сарым Айдос Әміроллаұлы

32. Сарсенгалиев Нартай Аралбаевич

33. Смагулов Бауыржан Амиржанович

34. Смышляева Екатерина Васильевна

35. Сулейменова Жулдыз Досбергеновна

36. Такиев Мади Токешович

37. Толыкбаев Максат Маликович

38. Турганов Дюсенбай Нурбаевич

39. Шапак Унзила

40. Шаталов Никита Сергеевич.

Партийный список от Народно-демократической партии «Ауыл»

27 марта состоялось заседание Президиума политического совета Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Таким образом, согласно Уставу партии, были распределены 8 депутатских мандатов.

Единогласно постановлением Президиума политсовета НДПП «Ауыл» был утвержден следующий состав:

1. Дайрабаев Жигули Молдакалыкович;

2. Егизбаев Серик Рахметоллаулы;

3. Абден Каракат Жаксылыккызы;

4. Баккожаев Анас Ахатович;

5. Саурыков Ерболат Байузакович;

6. Арсютин Николай Геннадьевич;

7. Зейнуллин Аян Талгатович;

8. Сериков Тансауле Габдыманапович.

Как отметили в партии, при распределении мандатов были соблюдены требования по сохранению 30 процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

Партия Respublica утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса

Так, депутатами от новой партии Respublica стали:

1. Айдарбек Кожаназаров;

2. Динара Шукижанова;

3. Динара Наумова;

4. Руслан Берденов;

5. Нургул Тау;

6. Олжас Куспеков.

Список депутатов от Народной партии Казахстана:

27 марта состоялось внеочередное заседание политбюро под руководством председателя НПК, в ходе которого было проведено распределение депутатских мандатов Мажилиса.

Решением политбюро депутатами стали:

1. Магеррам Магеррамов

2. Ирина Смирнова

3. Гаухар Танашева

4. Кенжегул Сейтжан

5. Ислам Сункар.

Партия «Ақ жол» сформировала список

Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением Пленума Национального совета ДПК «Ак жол» доверены следующим кандидатам:

1. Барлыбаев Ерлан Хайланұлы;

2. Бейсенбаев Ержан Алмабекұлы;

3. Еспаева Дания Мәдиқызы;

4. Иса Казыбек Жарылқасынұлы;

5. Перуашев Азат Тұрлыбекұлы;

6. Садыков Асқар Аманбайұлы.

Кто из представителей ОСДП пополнит ряды мажилисменов

27 марта в Астане состоялось заседание политического совета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в Мажилис. При этом соблюдена квота для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

В список вошли:

1. Нурлан Ауесбаев,

2. Асхат Рахимжанов,

3. Ажар Сагандыкова,

4. Наурыз Сайлаубай.

Кто стал депутатом по одномандатным округам

Накануне утверждены имена депутатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва, избираемых по 29 одномандатным избирательным округам.

По городу Астане:

- избирательный округ 1: 37 кандидатов были включены в бюллетень, избран Даулет Турлыханов;

- избирательный округ 2: 34 кандидата были включены в бюллетень, избран Даулет Мукаев;

По городу Алматы:

- избирательный округ 3: 30 кандидатов были включены в бюллетень, избран Ермурат Бапи;

- избирательный округ 4: 28 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Ерлан Стамбеков;

- избирательный округ 5: 24 кандидата были внесены в бюллетень, избран Бакытжан Базарбек;

По городу Шымкенту:

- избирательный округ 6: 8 кандидатов были включены в бюллетень, избран Данабек Исабеков;

- избирательный округ 7: 7 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Болатбек Нажметдинүлы;

По Абайской области:

- избирательный округ 8: 7 кандидатов были включены в бюллетень, избран Нуртай Сабильянов;

По Акмолинской области:

- избирательный округ 9: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избрана Айна Мысыралимова;

По Актюбинской области:

- избирательный округ 10: 11 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Казыбек Алишев;

По Алматинской области:

- избирательный округ 11: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Ардак Назаров;

- избирательный округ 12: 14 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Данияр Каскарауов;

По Атырауской области:

- избирательный округ 13: 11 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Адил Жубанов;

По Западно-Казахстанской области:

- избирательный округ 14: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Абзал Куспан;

По Жамбылской области:

- избирательный округ 15: 6 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Мукаш Искандиров;

- избирательный округ 16: 6 кандидатов были внесены в бюллетень, избрана Гульдана Нурумова;

По Жетысуской области:

- избирательный округ 17: 13 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Руслан Кожасбаев;

По Карагандинской области:

- избирательный округ 18: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Кудайберген Бексултанов;

- избирательный округ 19: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Арман Калыков;

По Костанайской области:

- избирательный округ 20: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Абил Еркин;

По Кызылординской области:

- избирательный округ 21: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Мархабат Жайымбетов;

По Мангистауской области:

- избирательный участок 22: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Едил Жанбыршин;

По Павлодарской области:

- избирательный округ 23 (Павлодарская область): 11 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Амантай Жаркынбек;

По Северо-Казахстанской области:

- избирательный округ 24: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Еркебулан Мамбетов;

По Туркестанской области:

- избирательный округ 25: 4 кандидата были внесены в бюллетень, избран Кайрат Балабиев;

- избирательный округ 26: 6 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Уласбек Садибеков;

- избирательный округ 27: 9 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Темир Кырыкбаев;

По Улытауской области:

- избирательный округ 28 (Улытауская область): 8 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Ерболат Сатыбалдин;

По Восточно-Казахстанской области:

- избирательный округ 29: 10 кандидатов были внесены в бюллетень, избран Лукбек Тумашинов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва.

Сегодня же стало известно, что Президент страны выступит на ее открытии. Выступление Президента на совместном заседании палат Парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00 часов.



