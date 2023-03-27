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    Новые критерии условных скидок при госзакупках ввели в Казахстане

    27 Марта 2023, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов для исключения монопольного положения отдельных крупных компаний с 22 марта внедрит новые критерии условных скидок для местных поставщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новшества направлены на демонополизацию строительного рынка и развитие конкуренции. При расчете условных скидок учитываются дополнительные критерии: территориальный признак и отрицательные значения. Поставщикам, зарегистрированным в местности выполнения работ, присваивается условная скидка в размере 1%», - отмечают в пресс-службе ведомства.

    В Минфине пояснили, что территориальный признак применяется к государственным закупкам до 400 тысяч МРП по строительно-монтажным работам и работам, не связанным со строительством (кроме работ по комплексной вневедомственной экспертизе и разработке ТЭО, ПСД).

    За каждый договор, находящийся на исполнении, у потенциального поставщика отнимается 0,1% от общей условной скидки.

    Отрицательные значения применяются к строительно-монтажным работам, работам по комплексной вневедомственной экспертизе, разработке ТЭО, ПСД и инжиниринговым услугам.

    «Проводимая работа в рамках поручения Главы государства по демонополизации строительного рынка позволит равномерно и справедливо распределять объемы государственных закупок, а также способствует развитию МСБ и увеличению поступлений налогов в регионах», - добавляют в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что процедуру государственных закупок, проводимую для местных органов в регионах, упростят.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Сельское хозяйство
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