Новые критерии условных скидок при госзакупках ввели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов для исключения монопольного положения отдельных крупных компаний с 22 марта внедрит новые критерии условных скидок для местных поставщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новшества направлены на демонополизацию строительного рынка и развитие конкуренции. При расчете условных скидок учитываются дополнительные критерии: территориальный признак и отрицательные значения. Поставщикам, зарегистрированным в местности выполнения работ, присваивается условная скидка в размере 1%», - отмечают в пресс-службе ведомства.

В Минфине пояснили, что территориальный признак применяется к государственным закупкам до 400 тысяч МРП по строительно-монтажным работам и работам, не связанным со строительством (кроме работ по комплексной вневедомственной экспертизе и разработке ТЭО, ПСД).

За каждый договор, находящийся на исполнении, у потенциального поставщика отнимается 0,1% от общей условной скидки.

Отрицательные значения применяются к строительно-монтажным работам, работам по комплексной вневедомственной экспертизе, разработке ТЭО, ПСД и инжиниринговым услугам.

«Проводимая работа в рамках поручения Главы государства по демонополизации строительного рынка позволит равномерно и справедливо распределять объемы государственных закупок, а также способствует развитию МСБ и увеличению поступлений налогов в регионах», - добавляют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что процедуру государственных закупок, проводимую для местных органов в регионах, упростят.



