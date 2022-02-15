Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Новые ковидные ограничения вводят в Азербайджане

    15 Февраля 2022, 12:00

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 15 февраля в Азербайджане будут приняты меры в отношении водителей автобусов и такси, не получивших третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тренд.

    По словам майора полиции Эльшада Гаджиева, меры будут приняты в соответствии с решением Кабинета министров и Кодексом об административных проступках.

    Э. Гаджиев отметил, что в центре внимания ведомства продолжают оставаться вопросы соблюдение карантинных правил, в том числе в общественном транспорте, проведения профилактических мероприятий.

    Помимо этого, сообщается, что с 15 февраля наличие сертификата об иммунитете к COVID-19 либо сертификата о противопоказании к вакцинации также будет требоваться у водителей, осуществляющих межрайонные перевозки.

    Таким образом, с 15 февраля граждане без бустерной дозы не смогут посещать предприятия общественного питания (кафе, рестораны и т.д.), гостиницы, крупные торговые центры, спортивные и оздоровительные заведения, а также принимать участие в свадьбах и других торжествах.

    Напомним, с 15 февраля в Азербайджане сертификат о вакцинации против COVID-19 лиц, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, будет считаться недействительным.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков