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    Новые камеры на дорогах запускают в Петропавловске

    15 Ноября 2022, 22:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в ночь на 16-е ноября перейдут в рабочий режим новые аппаратно-программные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, из 28 новых комплексов восемь скоростемеров «Limit-S» установили на линейных участках дорог. Они направлены в обе стороны и способны зафиксировать нарушение на скорости до 250 км/ч.

    В Петропавловске 10 скоростемеров запустят на нескольких улицах, четыре — на пешеходных переходах у зоны отдыха и дачного массива на Мамлютской трассе. На пересечениях улицы Назарбаева с Мусрепова и Шажимбаева начинают действовать комплексы «Argus-Перекресток». На объездной дороге Петропавловска, в Кызылжарском, Мамлютском и Тимирязевском районах запускаются четыре комплекса «Argus-Рубеж», интегрированные с системой «Поток».


    «С учетом анализа аварийности и обращений граждан новые комплексы установили на наиболее опасных участках дорожной сети, где наблюдается интенсивное движение. Всего при поддержке акимата области парк видеотехники пополняется 58 новыми объектами. Помимо комплексов дополнительно установили 30 поворотных камер видеонаблюдения для укрепления общественной безопасности», — прокомментировал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

    Комплексы будут выявлять нарушения скоростного режима и стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора. Техника в автоматическом режиме фиксирует нарушение, определяет марку и госномер автомобиля.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Дороги Петропавловск
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