Новые IT-продукты для банковской сферы разработают молодые казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ощущается острый дефицит специалистов IT-сферы, которая актуальна в современном мире. Именно от хороших и своевременных цифровых решений зависит успешность целой сферы экономики. Банковская сфера, в которой IT-сервисы значительно упрощают жизнь наших граждан и делают ее комфортной, не исключение. Группа Jusan, понимая важность этого вопроса, запустила собственный образовательный проект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпускники проекта станут авторами новых идей и решений, которые в будущем будут полезными не только для банка, но и для всех казахстанцев. В рамках образовательного проекта Jusan Singularity сертификаты об окончании обучения и предложения о работе от Jusan Bank получили еще 43 IT-специалиста в Нур-Султане. Теперь они будут работать над развитием и улучшением цифровой системы Jusan.

Обучение проводилось по востребованным специальностям: разработчики JAVA, iOS, Android, Frontend, инженеры DevOps.

Образовательный проект реализовывался в Алматы и Нур-Султане. Набор на бесплатные курсы для IT-специалистов с последующим трудоустройством стартовал в начале 2022 года. Желающих оказалось много – по 3000 человек в каждом городе. Они прошли жесткий отбор, состоящий из нескольких этапов. 150 человек четыре месяца оттачивали свое мастерство в рамках IT-потребностей будущего работодателя. В финал вышли самые целеустремленные и мотивированные на работу в Jusan. В период обучения они получали от банка стипендию в размере 100 000 тенге. Гарантированное трудоустройство стало дополнительным стимулом для участников проекта Jusan Singularity.

«Группа Jusan развивает свою экосистему и мы понимаем насколько остро стоит проблема нехватки квалифицированных IT-кадров. Поэтому мы создали собственную школу для обучения и повышения квалификации именно по самым необходимым IT-направлениям. Это, в первую очередь, разработки на разных языках для разных платформ. Профинансировали обучение 150 человек. Сегодня в Нур-Султане выпускаются 43 студента Jusan Singularity, ранее более 100 человек окончили школу в Алматы. Они все уже трудоустроены в группу Jusan и в скором времени начнут разрабатывать для нас классные продукты», - отмечает заместитель председателя правления Jusan Bank Габит Нуркенов.

По его словам, в ходе обучения студенты приняли участие в ряде хакатонов.

«Уникальность этой программы в том, что это не просто какие-то тренинги или технический материал, работа полностью шла в прикладном ключе. Они получали задания и создавали реальные продукты. В ближайшее время мы будем запускать новые функции в нашем приложении Jusan, которые помогут людям использовать наш банковский сервис», - добавил Габит Нуркенов.

Впечатлениями об учебе поделились и выпускники школы.

«Я в этом году окончил «Назарбаев Университет», обучался по специальности «Компьютерная наука». Увидев рассылку от Jusan Singularity в январе, я подал заявку. Обучение начал в апреле и окончил курсы в группе Java backend. Сегодня состоялось награждение. Учиться было не сложно. Здесь мы улучшили свои знания и научились их применять на практике. Со следующей недели едем на работу в Алматы», - рассказывает один из выпускников школы Махамбет Торежан.

У разработчиков уже имеются идеи по своим направлениям.

«Я бы изменила сервисные инструменты нашего банка, расширила бы функционал. В институте больше теории, а здесь было именно больше практики и больше живых примеров. Мы в ходе обучения спроектировали несколько интересных продуктов», - делится выпускница Аида Молдалы.

Вместе с сертификатами все выпускники получили путевку в новый этап жизни. Теперь они точно знают, чем будут заниматься. Создание IT-школы Jusan Singularity – это очень своевременная инициатива.



