Новые исторические сериалы презентовал телеканал Qazaqstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «Казмедиацентре» прошла презентация телесериалов от телеканала «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В канун 30-летия Независимости телеканал «Qazaqstan» делает подарок своим зрителям. В «Казмедиацентре» были представлены телесериалы «Жәңгір хан. Сарай сыры», «Ахмет. Ұлт ұстазы», «Домалақ ана», «Тәшенев. Тайталас», «Қаныш. Қазына», «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін».

В мероприятии приняли участие вице-премьер РК Ералы Тугжанов, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители кинематографа и СМИ.

«За 30 лет Независимости мир увидел, как вырос дух казахов, как развился язык и самосознание народа. Думаю, не будет преувеличением сказать, что произведения, которые нам представляют сегодня, являются значительным результатом нашего независимого развития. Это наша реальная жизнь. Это наша реальная история. Вы видите, что здесь описываются трудные периоды жизни казахского народа. Например, все вы хорошо знаете, какие политические вопросы раскрывает фильм «Тәшенев. Тайталас»», – сказал Е.Тугжанов.

По его словам, не случайно отдается приоритет историческим сериалам. Долг современного поколения – показать масштабность исторических деятелей, ведших народ в наиболее трудные периоды истории.

«Думаю, что наше Министерство информации и общественного развития работает замечательно. Считаю большим достижением то, что к 30-летию Независимости подготовлены такие ценные произведения, которые найдут путь к сердцу народа. Сделан большой шаг на этом пути. Возможно, будут обсуждения, будут высказываться разные мнения. И все же, уверен, что народ будет единодушен. Потому, что мы, по мере сил, должны показать людям реальную историю», – подчеркнул вице-премьер.