Новые горизонты казахстанско-азербайджанского сотрудничества обсудили в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – 3 марта в Посольстве РК в городе Баку состоялась деловая встреча «Казахстан – Азербайджан: новые горизонты сотрудничества», в рамках которой были обсуждены современные экономические приоритеты двух стран, текущее состояние сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах, перспективы их развития в постпандемический период, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса АР Орхан Мамедов, руководство Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Торгового дома Казахстана в Азербайджане, Торгового дома Азербайджана в РК, представители государственного сектора, деловых кругов и национальных компаний двух стран.

Открывая мероприятие, Посол РК Сержан Абдыкаримов рассказал об антикризисных мерах Правительства страны, содержании общественно-политической и социально-экономической модернизации РК, направленной на повышение качества жизни граждан, построение справедливого общества и эффективного государства, обозначенных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Особый акцент был сделан на мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, ревизии Налогового кодекса, приватизации госактивов, стимулирования промышленности и деловой активности.

«В прошлом году двусторонний товарооборот между нашими странами составил 142 млн долларов США, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом. В этой связи стоит задача не только вернуть наши отношения на прежний уровень, а поднять их на новую высоту. С этой целью планируется провести заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, встречи рабочих групп в нефтегазовом и сельскохозяйственном секторах, а также бизнес-мероприятия», - подчеркнул Посол РК, отмечая снижение двустороннего товарооборота с Азербайджаном в условиях пандемии и карантинных ограничений.

С. Абдыкаримов поделился, что с возобновлением прямых авиарейсов Торговый дом Казахстана в Азербайджане при содействии Посольства планирует организовать выставку казахстанской продукции в Баку. Он также предложил создать Деловой совет «Казахстан - Азербайджан» для укрепления экономического сотрудничества, выработки рекомендаций для госорганов наших стран, решения проблемных вопросов.

Наряду с этим глава казахстанской дипмиссии рассказал, что стабилизация ситуации вокруг Карабаха создает условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном и странами Центральной Азии.

«Создание прямого транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры наших стран. В этом контексте роль Казахстана как ключевого звена, связующего Китай и Южную Азию с Азербайджаном и Каспийским регионом, во многом возрастает», - отметил С. Абдыкаримов.

Говоря о перспективах сотрудничества между деловыми кругами, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса АР Орхан Мамедов отметил, что на данный момент в Азербайджане действуют 145 компаний с казахстанским капиталом и Агентство заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с предпринимателями из РК.

«Хочу отметить эффективную деятельность совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Важную роль в развитии двусторонних экономических связей играют субъекты МСБ. Развитию данной сферы как Казахстан, так и Азербайджан уделяют достаточно большое внимание. На данный момент разрабатываем совместную дорожную карту для реализации двусторонних B2B конференций, обмена информацией о реализуемых мерах и лучших практиках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

В своем выступлении глава Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов рассказал о дальнейшей синхронизации деятельности морских портов Казахстана и Азербайджана, мерах по модернизации и наращиванию транзитного потенциала порта Алят.

«С Казахстаном мы очень тесно связаны, мы работаем с портами, как «Ақтау» и «Құрық». Около 35% нашего товарооборота в основном приходится на Казахстан. В прошлом году наш общий товарооборот составил приблизительно 5 млн тонн, из них 1 млн 700 тысяч - казахстанская доля. Этот позитивный тренд будет и дальше расти, если посмотреть на общую динамику товарооборота между Китаем и Европой. Если также посмотреть на контейнерные перегрузки в прошлом году, например, более 40 тысяч контейнеров было перевалено в порту Баку, что было рекордом для нас. Казахстан - для нас очень важная страна с точки зрения транзита и альтернативы, потому что через нее можно попасть на северную, среднюю Европу и Средиземное море», - поделился глава Бакинского морского порта.

Генеральный секретарь ТРАСЕКА Асет Асавбаев высоко оценил усилия Азербайджана и Казахстана в создании современной транзитно-транспортной инфраструктуры ТРАСЕКА. По его словам, проведение подобных встреч между бизнес-сообществами и открытие торгового дома позволит вывести торговые отношения двух стран на новый уровень.

«Азербайджан и Казахстан имеет перспективу реализации транзитного потенциала. Коридор ТРАСЕКА, являясь связующим звеном, имеет возможность транспортировки грузов как в страны ЕС, так и в КНР. Объединяющий наших стран мультимодальный коридор имеет различные правовые аспекты и множество границ, включая морские пункты пропуска. Поэтому деятельность постоянного секретариата на сегодня сфокусирована на инициативах, направленных на развитие транзита и привлечение дополнительного грузопотока»,- сказал А. Асавбаев.

Презентуя деятельность Торгового дома Казахстана в Азербайджане, его учредитель Руфат Рзаев указал на необходимость налаживания тесных деловых связей между представителями бизнеса двух стран, отметив высокое качество казахстанских товаров, могущих занять свою нишу на азербайджанском рынке. Он также рассказал о планах по организации казахстанской торговой миссии для проведения выставки товаров в Баку после возобновления прямых авиарейсов.

Участвовавшие во встрече казахстанские предприниматели, положительно оценив условия ведения бизнеса в Азербайджане, отметили важность расширения взаимовыгодной кооперации между деловыми кругами двух стран. Выразили мнение, что создание «Делового совета Казахстан - Азербайджан» объединит усилия предпринимателей для увеличения товарооборота, взаимных инвестиций, решения практических и проблемных вопросов.

В завершении мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями о новых перспективах и возможностях для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Азербайджаном.