Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Новые физкультурно-оздоровительные комплексы построят в СКО

    30 Марта 2023, 22:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области расширяют спортивную инфраструктуру за счет строительства новых физкультурно-оздоровительных комплексов и крытых хоккейных кортов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Аслбек Альдименов на брифинге проинформировал, что в этом году в селе Талшик Акжарского района начнется строительство крытого хоккейного корта, в Петропавловске - ФОКа.

    «ФОК будет расположен в микрорайоне «Береке». Разработана проектно-сметная документация. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал борьбы и бокса. Выделен земельный участок. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу», - сообщил Аслбек Альдименов.

    Он добавил, что за счет бюджетных средств продолжается строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов и двух крытых хоккейных кортов в районах области. За счет частных инвестиций строится корт в селе Повозочное района Шал акына.

    «Для укрепления материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в прошлом году приобрели два микроавтобуса для ДЮСШ районов М. Жумабаева и Акжарского, в этом году – два автомобиля для сопровождения спортсменов велосипедистов для школы велоспорта. Выделены средства на улучшение материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря для спортивных школ области в размере 534,2 млн тенге. Идут конкурсные процедуры», - сказал Аслбек Альдименов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    Три школы построят в Глубоковском районе ВКО
    Расторгать договоры с невыполняющими обязательства подрядчиками поручил аким СКО
    Участок улицы Ардагерлер перекрыли в столице
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров