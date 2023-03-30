Новые физкультурно-оздоровительные комплексы построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области расширяют спортивную инфраструктуру за счет строительства новых физкультурно-оздоровительных комплексов и крытых хоккейных кортов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Аслбек Альдименов на брифинге проинформировал, что в этом году в селе Талшик Акжарского района начнется строительство крытого хоккейного корта, в Петропавловске - ФОКа.

«ФОК будет расположен в микрорайоне «Береке». Разработана проектно-сметная документация. Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал борьбы и бокса. Выделен земельный участок. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу», - сообщил Аслбек Альдименов.

Он добавил, что за счет бюджетных средств продолжается строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов и двух крытых хоккейных кортов в районах области. За счет частных инвестиций строится корт в селе Повозочное района Шал акына.

«Для укрепления материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций в прошлом году приобрели два микроавтобуса для ДЮСШ районов М. Жумабаева и Акжарского, в этом году – два автомобиля для сопровождения спортсменов велосипедистов для школы велоспорта. Выделены средства на улучшение материально-технической базы, приобретение спортивного инвентаря для спортивных школ области в размере 534,2 млн тенге. Идут конкурсные процедуры», - сказал Аслбек Альдименов.



