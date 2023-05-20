Новые дома культуры и досуга построят в ряде костанайских сел

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Новые сельские дома культуры планируется возвести в селах нескольких районов Костанайской области за счет средств проекта «Ауыл - Ел бесігі», на что выделено свыше миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления культуры Ерлана Калмакова.

«Из средств республиканского бюджета в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» выделено 1 077,4 млн тенге на строительство 4 объектов культуры, 3 проекта из которых двухгодичные со сроком завершения до конца 2024 года, в том числе строительство сельского дома культуры в селе Большая Чураковка Алтынсаринского района - 268,2 млн тенге; строительство дома досуга на 120 мест в селе Арка Камыстинского района с автономной котельной и инженерными сетями - 257,9 млн тенге; строительство центра досуга в селе Троебратское Узункольского района Костанайской области - 327,6 млн тенге», - сообщил Ерлан Калмаков.

Строительство здания сельского дома культуры в селе Пригородное Житикаринского района на сумму 223,7 млн тенге планируется завершить до конца текущего года.

Данные проекты, по словам руководителя ведомства, сейчас на этапе проведения конкурсных процедур по госзакупкам.

Сейчас ведутся подготовительные и земляные работы на проекте по реконструкции Дома культуры с пристройкой зрительного зала в Караменды Наурзумского района. Стоимость проекта - 399,9 млн тенге.

«Также в этом году планируется проведение реэкспозиции залов Областного музея истории степного края Аркалыка (200,5 млн тенге), ремонта мемориального музея А. Иманова в Амангельдинском районе (68 млн тенге), здания Узункольской централизованной библиотечной системы (58,4 млн тенге), Дома культуры «Юбилейный» Мендыкаринского района (23 млн тенге). Будут проведены также научно-реставрационные работы в здании Костанайского областного историко-краеведческого музея, памятника истории и культуры «Пассаж купцов Яушевых» (159 млн тенге)», - пояснил Калмаков.

Уже в этом году ведомство намерено завершить проект по строительству Дома культуры в селе Ершовка Узункольского района стоимостью 180,7 млн тенге.

Фото: РСК Костанайской области



