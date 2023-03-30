Новые аппараты ИВЛ для новорожденных закупили в больницу Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Центральной больнице Балхаша в этом месяце появилось сразу несколько новых аппаратов. Они позволят спасать жизни новорожденных и облегчат работу врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для палаты интенсивной терапии родильного отделения приобретено три аппарата ИВЛ. Впервые закуплено пять Т-систем для механической вентиляции легких новорожденных. Оборудование позволит проводить искусственную вентиляцию легких недоношенных детей.

«Т-система устроена так, что не просто подает кислород ребенку. Аппарат нагнетает специальное давление. Это позволяет безболезненно раскрыть легкие и помочь ребенку самостоятельно дышать. Так как речь идет о новорожденных, работать нужно очень деликатно», – объяснил заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи Центральной больницы Балхаша Виталий Омаров.

А в кабинете ФГДС теперь есть автоматическое моечно-дезинфицирующее оборудование и специальный шкаф для хранения эндоскопов. Страны-производители – США и Италия.

«Инструменты, которые используются для проведения ФГДС, должна быть отмыты и продезинфицированы перед каждым пациентом. Раньше это делалось вручную, уходило много времени. Новый аппарат все делает сам. А шкаф помогает сохранять оборудование в надлежащей форме», – добавил Виталий Омаров.