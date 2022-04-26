Новые антиковидные послабления объявлены в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в Турции ношение масок не является обязательным. Данный атрибут необходимо надевать только в медицинских учреждениях и общественном транспорте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

Турецкий президент Р. Эрдоган выступая перед членами научного совета по коронавирусу министерства здравоохранения Турции заявил о частичной отмене масочного режима в стране.

По его утверждениям, когда эпидемия еще представляла массовую угрозу, европейские страны сняли подобные ограничения. На сегодняшний день Турция уже достигла этого этапа и не нуждается в повсеместном ношении масок. Кроме того, проведение регулярных заседаний научным советом по коронавирусу уже нецелесообразно, но при возникновении чрезвычайного положения совет незамедлительно должен продолжить свою деятельность в рамках борьбы с COVID-19.

«Обязательство носить маски в закрытых помещениях, которое применялось на протяжении почти трех лет в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, снимается. Однако использование масок в общественном транспорте и медицинских учреждениях будет продолжаться до тех пор, пока число случаев заражения в стране не упадет ниже одной тысячи человек», - отметил Р. Эрдоган.

Вместе с тем, специалисты в данной области рекомендуют населению старше 65 лет и людям с опасными хроническими заболеваниями не отказываться от ношения медицинских масок в общественных местах.