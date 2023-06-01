Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новые амбулатории появятся в селах Аккольского района Акмолинской области

    1 Июня 2023, 00:07

    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в селах Кына, Урюпинке и Новорыбинке Аккольского района планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева с населением района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    Отчетную встречу с населением и прием граждан по личным вопросам провел аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в селе Новорыбинка Аккольского района.

    Говоря об итогах социально-экономического развития, глава региона отметил, что по итогам первого квартала 2023 года основные отрасли экономики области сохраняют положительную динамику, по многим показателям обеспечен рост.

    В течение последних трех лет Акмолинская область находится на лидирующих позициях в стране по исполнению основных индикаторов. По итогам развития Аккольского района отмечена средняя динамика, не исполнены три индикатора – инвестиции в основной капитал, ввод в эксплуатацию жилых домов и уменьшение объёма строительных работ. Аким области поручил достигнуть исполнение целевых индикаторов.

    Одними из главных вопросов, волнующих сельчан, стали качества проведенного ремонта дороги в селе Новорыбинка и необходимость ремонта дорожного полотна к строящемуся лечебно-оздоровительному центру для медицинских работников ТОО «Сенім».

    По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимира Кулакова, данные вопросы взяты на контроль и будут решены в ближайшее время.

    В этом году, как отметил глава региона, запланировано проведение текущего ремонта автомобильных дорог в селах Кенес, Новорыбинка, на участке дороги «Урюпинка-Ерофеевка», средний ремонт дорог в городе Акколе, селе Енбек, участка дороги по направлению «Акколь-Азат-Кайнар» и «Новый Колутон – Азат – Минское». Выделены средства на разработку ПСД по объекту «Средний ремонт подъездной дороги к селу Домбыралы Кенесского сельского округа», капитальный ремонт дороги по улице Иманова в городе Акколе.

    «Потенциал Аккольского района высокий. Решим вопрос с медицинским пунктом и со скорой помощью. По аптеке вопрос также будет решен силами районного акимата», - ответил Ермек Маржикпаев на просьбы сельчан.

    Так, из областного бюджета предусмотрен 31 млн тенге на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания центральной районной больницы, планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций в селах Кына, Урюпинка и в селе Новорыбинка в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Земельные участки под их строительство уже определены.

    Фото пресс-службы акимата Акмолинской области

    «Я постоянно посещаю наши села, знаю проблемы жителей, но одномоментно все вопросы решить невозможно, поэтому мы поэтапно к ним подходим. Думаю, сельчане с пониманием отнесутся к этим вопросам», - отметил аким.

    Глава области призвал местный бизнес не оставаться в стороне, активнее проявлять участие в социальных и инфраструктурных проектах для развития села.

    «Уважаемые аккольцы, в вашем районе имеется ряд вопросов, которые волнуют население, это водоснабжение, ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и социально-трудовая сфера. К сожалению, также есть проблемы практически во всех районах и городах нашей области с использованием земли и паев, в решении которых заинтересованы все стороны. Вопросы находятся на постоянном контроле, мы их знаем и поэтапно решаем. Работа будет продолжаться», - добавил Ермек Маржикпаев.

    Также глава региона провел прием граждан по личным вопросам.

    Фото пресс-службы акимата Акмолинской области

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Акимат Строительство Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане увеличили давление подачи воды
    Большая часть очагов пожара в области Абай локализована, ситуация стабилизируется - акимат
    Акимат области Абай назвал фейком видео в соцсетях о пожаре, якобы снятом в Бородулихинском районе
    Акимат Абайской области: Информация о 14 погибших работниках лесничества - фейк
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана