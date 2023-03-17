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    Новую публичную библиотеку открыли в Астане

    17 Марта 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, в Maqsut Narikbayev University, состоялась торжественная церемония открытия публичной библиотеки, фонд которой вмещает до 13 000 книг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    В зале на подиуме - литература на казахском языке, казахстанских авторов, переводы мировых бестселлеров на казахский язык, а также литература на иностранных языках о Казахстане.

    «Книга останется духовной пищей, расширяющей познание внутреннего мира и мыслей человека и удовлетворяющей его потребности. И благополучие общества, уровень развития напрямую связаны с образованием. Для того, чтобы конкурировать в нынешней политической и экономической ситуаций и занять лидирующее место на мировой арене, необходимо обеспечить обществу среду, способствующую духовному обновлению, образованию и науке», - отметил председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

    Открытие библиотеки состоялось в рамках официального визита представителей суда Международного финансового центра «Астана» и действующего председателя Международного арбитражного центра Томаса Круммеля и бывшего председателя Барбары Доманн.

    Как отметили в вузе, публичная библиотека в университете — понятие не новое. Например, ведущие университеты мира, такие как New York University, Harvard, Stanford имеют библиотеки, которые предназначены для общего пользования. Публичная библиотека находится в холле у главного входа Maqsut Narikbayev University. Жители и гости Астаны могут быть посетителями Public Library.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Вузы Культура
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