Новую программу «Тариф в обмен на инвестиции» в электроэнергетической отрасли разрабатывают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года выработка электроэнергии составила 112,8 млрд кВтч. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План на этот год составляет 114,9 млрд кВтч. Объем выработки возобновляемой энергетики составил 5,1 млрд кВтч, доля ВИЭ достигла 4,5%.

В 2022 году реализовано 12 проектов ВИЭ суммарной мощностью 385 МВт. В 2023 году планируется ввод 15 проектов ВИЭ мощностью 276 МВт», - сказал Болат Акчулаков.

В целях планомерного устойчивого развития энергетического комплекса, по словам министра, утвержден энергетический баланс до 2035 года, согласно которому ожидается рост новых мощностей почти в 2 раза.

«Для предупреждения рисков возникновения дисбалансов в энергосистеме и влияния высоких тарифов от вновь вводимых новых источников энергии были проработаны нормы по переходу на новую целевую модель рынка электроэнергии, которая предусматривает централизованный закуп электрической энергии и внедрение балансирующего рынка», - отметил Болат Акчулаков.

Вместе с тем, как сообщил глава Минэнерго, основным вызовом для отрасли является высокий износ действующих энергетических мощностей и объектов.

«По поручению Главы государства в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны. Для стимулирования субъектов рынка будут направлены инвестиции на реконструкцию и модернизацию мощностей, разрабатывается новая программа «Тариф в обмен на инвестиции». Объем инвестиций в отрасль по программе оценивается порядка 400 млрд тенге ежегодно», - пояснил Болат Акчулаков.



