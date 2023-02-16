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    Новую кредитную программу для молодежи запускают в Карагандинской области

    16 Февраля 2023, 08:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области будет запущено бюджетное кредитование молодежных инициатив. Для поддержки предпринимателей региона выделено 324 кредита на общую сумму 1 млрд 620 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инициатором новой программы стало Министерство труда и социальной защиты населения РК. Контролировать выдачу бюджетных кредитов будет Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области и областной акимат. Кредиты выдаются через Аграрную кредитную корпорацию.

    Льготный заем доступен молодым людям до 35 лет, имеющим стаж индивидуального предпринимателя не менее 5 лет. Обязательно наличие залогового имущества. При этом заниматься бизнесом можно в любой сфере: от услуг и производства до сельского хозяйства.

    Бюджетный кредит выдается под 2,5 % годовых на 5 лет. Срок кредитования проектов в сфере животноводства – до 7 лет.

    «Документы и бизнес-план претенденты будут предоставлять в Аграрную кредитную корпорацию. Мы ожидаем, что желающих на этот кредит будет много. Будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит возможности каждого кандидата с разных сторон. По необходимости будем приглашать экспертов из той или иной отрасли», – рассказала Асем Джунуспекова, руководитель управления координации занятости и социальных программ.

    Запуск бюджетного кредитования по всей стране планируется в марте.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Минтруда РК Молодежь Караганда
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