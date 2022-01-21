Новую концепцию управления госфинансами примут в Казахстане – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента для поддержки бизнеса в период пандемии были приняты три пакета антикризисных мер в 2020 году и два пакета - в 2021 году. В рамках данных мер было расширено финансирование инструментов поддержки бизнеса, обеспечено снижение налоговой нагрузки, проводились меры стимулирования внутреннего спроса», - сказал Алихан Смаилов.

В дальнейшем, как отметил глава Кабмина, налогово-бюджетная политика будет проводиться контрциклично и предсказуемо, согласно новой Концепции управления государственными финансами, которая будет принята в ближайшее время.

«Будут приняты решительные меры по развитию конкуренции и улучшению бизнес-среды. В этой связи ускорим работу по формированию новой регуляторной политики, оптимизации и заметному сокращению количества требований к бизнесу», - добавил Алихан Смаилов.



