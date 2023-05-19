Новую карту Казахстана презентовали в Министерстве цифрового развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На площадке СЦК вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов презентовал карту ряда областей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году Указом Главы государства были образованы три новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская. В соответствии с этим, Правительством был утвержден план мероприятий, где один из пунктов – актуализация политической карты РК и тематических карт новых областей. Проделав большую работу, наши коллеги создали политико-административную карту Республики Казахстан масштабом 1 на 1,5 млн. Обновлены карты Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и созданы карты Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в масштабе 1 млн. Также обновлены и созданы план-схемы городов Караганда, Семей и Усть-Каменогорск в масштабе 1:25 тысяч, и план-схемы городов Жезказган, Конаев, Талдыкоргане в масштабе 1:10 тысяч», - сказал Асет Турысов.

Глава Комитета геодезии и картографии Кажмухан Бекмукашев подробно рассказал о том, как создавалась новая карта Казахстана.

«Мы делаем анализ карт, собираем нужную информацию. Следующий этап – редакционно-подготовительные мероприятия. Мы готовим макет карты, проводится работа на сравнение на соответствие географических названий. На карте обозначаются границы административно-территориальных единиц. Готовые карты проходят редакционный контроль и отправляют на экспертизу», - добавил Кажмухан Бекмукашев.



