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    Новую индустриальную зону создадут в Алматы

    27 Марта 2023, 18:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный план развития Алматы до 2040 года намерены утвердить в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале Открытые НПА.

    Генеральным планом рассматривается как город республиканского значения, так и центр Алматинской агломерации. Определены приоритеты социально-экономического развития города на перспективу, такие как:

    1) развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения;

    2) развитие социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры;

    3) модернизация и диверсификация экономики;

    4) сбалансированное развитие города.

    На данный момент жилищный фонд города составляет 45 707,3 тысяч м² при средней обеспеченности всего населения города общей площадью - 23,8 м² на одного жителя.

    Основные направления комплексного формирования жилой среды предусматривают доведение обеспеченности жильем всего населения города к расчетному сроку до 28,6 м² общей площади на одного человека.

    Генеральным планом также предусматривается развитие социальной сферы с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий.

    Основными приоритетами развития социальной сферы определены:

    1) перспективное развитие, соответствующее статусу города республиканского значения и центра Алматинской агломерации;

    2) сохранение существующих учреждений культурно-просветительного назначения;

    3) сохранение всех памятников истории, культуры и архитектуры, имеющихся в городе.

    В общеобразовательных учреждениях число мест сегодня составляет 286 810, этот показатель планируется довести до 480 000 мест. В здравоохранении число больничных коек составляет 11 495, эту цифру планируется довести до 23 400 коек.

    Генпланом также предусмотрено строительство медицинских объектов: специализированные медицинские и диагностические центры, аптеки, профильные больницы. Их строительство планируется обеспечить за счет частных инвесторов или по механизму государственно-частного партнерства.

    Также предусмотрено создание новой Индустриальной зоны, на которой планируется разместить предприятия химической, машиностроительной и мебельной промышленности, а также предприятия легкой, пищевой и фармацевтической промышленности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Алматы Промышленность Строительство
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