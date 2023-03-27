Новую индустриальную зону создадут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный план развития Алматы до 2040 года намерены утвердить в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале Открытые НПА.
Генеральным планом рассматривается как город республиканского значения, так и центр Алматинской агломерации. Определены приоритеты социально-экономического развития города на перспективу, такие как:
1) развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения;
2) развитие социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры;
3) модернизация и диверсификация экономики;
4) сбалансированное развитие города.
На данный момент жилищный фонд города составляет 45 707,3 тысяч м² при средней обеспеченности всего населения города общей площадью - 23,8 м² на одного жителя.
Основные направления комплексного формирования жилой среды предусматривают доведение обеспеченности жильем всего населения города к расчетному сроку до 28,6 м² общей площади на одного человека.
Генеральным планом также предусматривается развитие социальной сферы с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий.
Основными приоритетами развития социальной сферы определены:
1) перспективное развитие, соответствующее статусу города республиканского значения и центра Алматинской агломерации;
2) сохранение существующих учреждений культурно-просветительного назначения;
3) сохранение всех памятников истории, культуры и архитектуры, имеющихся в городе.
В общеобразовательных учреждениях число мест сегодня составляет 286 810, этот показатель планируется довести до 480 000 мест. В здравоохранении число больничных коек составляет 11 495, эту цифру планируется довести до 23 400 коек.
Генпланом также предусмотрено строительство медицинских объектов: специализированные медицинские и диагностические центры, аптеки, профильные больницы. Их строительство планируется обеспечить за счет частных инвесторов или по механизму государственно-частного партнерства.
Также предусмотрено создание новой Индустриальной зоны, на которой планируется разместить предприятия химической, машиностроительной и мебельной промышленности, а также предприятия легкой, пищевой и фармацевтической промышленности.