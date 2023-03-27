Новую индустриальную зону создадут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральный план развития Алматы до 2040 года намерены утвердить в Правительстве РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале Открытые НПА.

Генеральным планом рассматривается как город республиканского значения, так и центр Алматинской агломерации. Определены приоритеты социально-экономического развития города на перспективу, такие как:

1) развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения;

2) развитие социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры;

3) модернизация и диверсификация экономики;

4) сбалансированное развитие города.

На данный момент жилищный фонд города составляет 45 707,3 тысяч м² при средней обеспеченности всего населения города общей площадью - 23,8 м² на одного жителя.

Основные направления комплексного формирования жилой среды предусматривают доведение обеспеченности жильем всего населения города к расчетному сроку до 28,6 м² общей площади на одного человека.

Генеральным планом также предусматривается развитие социальной сферы с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий.

Основными приоритетами развития социальной сферы определены:

1) перспективное развитие, соответствующее статусу города республиканского значения и центра Алматинской агломерации;

2) сохранение существующих учреждений культурно-просветительного назначения;

3) сохранение всех памятников истории, культуры и архитектуры, имеющихся в городе.

В общеобразовательных учреждениях число мест сегодня составляет 286 810, этот показатель планируется довести до 480 000 мест. В здравоохранении число больничных коек составляет 11 495, эту цифру планируется довести до 23 400 коек.

Генпланом также предусмотрено строительство медицинских объектов: специализированные медицинские и диагностические центры, аптеки, профильные больницы. Их строительство планируется обеспечить за счет частных инвесторов или по механизму государственно-частного партнерства.

Также предусмотрено создание новой Индустриальной зоны, на которой планируется разместить предприятия химической, машиностроительной и мебельной промышленности, а также предприятия легкой, пищевой и фармацевтической промышленности.



