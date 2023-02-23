Новую форму управления малоквартирными жилыми домами намерены ввести в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон направлен на улучшение механизма управления многоквартирными жилыми домами и конкретизацию некоторых функций субъектов жилищных отношений; обеспечение прозрачности в деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир, нежилых помещений», - сказал сенатор Бауыржан Каниев, представляя законопроект на пленарном заседании Палаты.

Спикер добавил, что на сегодняшний день в стране существует ряд проблем, с которыми сталкиваются жители многоквартирных жилых домов: низкий уровень активности собственников жилых и нежилых помещений; проблемы с регистрацией объектов кондоминиума; договоры с сервисными компаниями и другие.

«Необходимо отметить, что принятые в 2019 году нормы по переходу на объединение собственников имущества, до сих пор не реализованы в полной мере. В рамках реформы по переходу на новые формы управления 85 % многоквартирных жилых домов (МЖД) перешли на форму простого товарищества (ПТ), тогда как Объединение собственников имущества (ОСИ) выбрали всего лишь 11,5 %. Более того 1 436 МЖД до сих не выбрали никакие формы управления. В этой связи Законом предусматривается ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир», - пояснил Бауыржан Каниев.

Более того, как сообщил депутат, по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах, виду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или Простого товарищества, их создание нецелесообразно. В связи с чем предлагается новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16.

Законом решается вопрос и в случае не достижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности на переход. Так, вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции МИО определять временную управляющую компанию, сроком до одного года.

Кроме того, предусматривается норма, дающая возможность привлечения застройщиком управляющей компании сроком до шести месяцев до момента создания в данном доме новых форм управления объектом кондоминиума.

«Таким образом, Законом вводится ряд норм, которые позволят, чтобы МЖД не оставались без управления и содержания. Также одной из главных проблем является решение на собрании жильцов вопросов финансового характера. По действующему Закону «О жилищных отношениях» на собрании должны участвовать две трети жителей, которые должны проголосовать «за». Рассматриваемым Законом предлагается уменьшить этот кворум до большинства голосов от общего числа собственников. Также увеличивается время проведения письменного опроса с одного до двух месяцев», - добавил Бауыржан Каниев.

Кроме того, Законом предлагается закрепить статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

Законом также предусматривается переходные положения, в части:

- передачи денег, при смене формы управления, а также при ликвидации КСК, КСП;

- установления переходного периода (до двух лет) на создание ОСИ для ранее образованных простых товариществ.

«В целом законопроект включает в себя поправки, улучшающие механизм управления многоквартирными жилыми домами и конкретизирующие некоторые функции субъектов жилищных отношений», - резюмировал Бауыржан Каниев.