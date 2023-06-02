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    Новую детскую больницу открыли в Караганде

    2 Июня 2023, 06:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде открыли многопрофильную областную детскую клиническую больницу. Она рассчитана на 200 коек круглосуточного пребывания. В ней будут работать 450 медиков. В здании оборудованы лифты для транспортировки маломобильных пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В новой больнице созданы все условия для качественного оказания помощи как малышам, так и детям постарше. Строительство этого объекта затянулось по ряду причин. В частности, мы долго ждали поставки современного высокотехнологичного оборудования. К примеру, в Японии заказали семь противоожоговых кроватей», – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Инновационные противоожоговые кровати создают эффект невесомости и нулевой гравитации. Плотность наполнителя сравнима с плотностью воды, поэтому пациент, у которого большое ожоговое поражение, как бы плывет в нем. Это помогает избежать давления на травмированную поверхность. А воздух, проходящий через микросферы, автоматически нагревается до необходимой температуры и оказывает подсушивающее действие на кожу, не допуская размножения бактерий.

    Фото: акимат Карагандинской области

    В больнице уже работает консультативный центр. Наряду с имеющимися отделениями будут три новых – травматологии и ортопедии, нейрохирургии, челюстно-лицевое.

    «Раньше для лечения пациентов по этим профилям мы направляли в Центр материнства и детства, Институт травматологии и ортопедии, клинику Макажанова или же в Научный центр нейрохирургии в Астане. Теперь сможем лечить сами. Оборудование у нас высокотехнологичное, операционные оснащены автономной вентиляцией, в них установлены HEPA-фильтры. Здесь можно проводить самые сложные операции. В ближайшее время наши нейрохирурги пройдут обучение в Германии и Израиле», – отметила руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Толегенова.

    На базе медучреждения оборудованы современные кабинеты ЛФК, солевые, сенсорные и шунгитные комнаты.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Также начнет работать Центр раннего развития «ҚАМҚОРЛЫҚ», в котором малыши с трех месяцев и до трех лет смогут получать комплексную реабилитационную помощь. Центр ежемесячно планирует принимать до 50 детей с различными неврологическими диагнозами. Продолжительность курса реабилитации составит 21 день.

    Здание, где до этого была детская больница, реконструируют под многоквартирное жилье для медработников. Там будет 94 квартиры для молодых специалистов.

    Фото: акимат Карагандинской области

    Новая многопрофильная областная детская клиническая больница находится по адресу: проспект Шахтеров, 81/1.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Караганда
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