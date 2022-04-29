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    Нововведения являются импульсом в развитии новой модели государственности - сенатор

    29 Апреля 2022, 19:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Владимир Волков считает, что референдум – это новая веха проводимых в стране преобразований и новый этап в истории Независимости, реальное воплощение принципа «Слышащее государство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Важно отметить, что изменения в Конституцию содержат важные политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям. По сути, нововведения являются импульсом в развитии новой модели государственности – Нового Казахстана и станут предметом принятия важного решения самими гражданами Казахстана на республиканском референдуме», - подчеркнул депутат Владимир Волков.

    Депутат напомнил, что согласно Конституционному закону «О республиканском референдуме», организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно. Гражданам, общественным объединениям Республики Казахстан гарантируются право выражать свое мнение по вопросам, вынесенным на референдум.

    Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу на всей территории Республики Казахстан с момента опубликования и не нуждается в каком-либо подтверждении актами Президента или органов государственной власти Республики.

    «Хотелось бы отметить, что взвешенность и настойчивость в осуществлении наших общих целей, открытость к новому и уважение достигнутого отвечают нашим национальным интересам и непременно будут способствовать развитию во благо всего народа Казахстана, - резюмировал сенатор Владимир Волков.

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    Президент Казахстана Сенат Конституция Реализация Послания Политика Послание Президента РК-2022
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