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    Новосёлами стали девять многодетных семей в Балхаше

    29 Декабря 2021, 18:25

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Перед Новым годом ещё девять многодетных семей получили долгожданное жильё в Балхаше. Ключи от квартир вручил аким города Ораз Таурбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Квартиры находятся в благоустроенных районах. В шаговой доступности все объекты социальной и бытовой инфраструктуры. Жильё выдано в аренду без права выкупа.

    «Своих хозяев обрели квартиры в новых домах, построенных местными предпринимателями. Жильё приобретено в коммунальную собственность в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Искренне рад за новосёлов!» – сказал Ораз Таурбеков.

    Счастливой обладательницей 4-комнатной квартиры стала мама пятерых детей Кызгалдак Атымтаева. Для неё предновогодний подарок города стал настоящим чудом.

    «Счастливы все, особенно дети. Уже поделили между собой комнаты. В очереди стояла всего год, поэтому стало полной неожиданностью, что так быстро получила жильё. В квартире сделан ремонт, можно заезжать и жить. Пока нет мебели и других вещей, но мы постараемся переехать в ближайшее время», – говорит она.

    В этом году в Балхаше 51 семья получила жильё. В их числе многодетные и социально уязвимые слои населения.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье
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