Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Новорожденных детей продавали на сайте в Алматы

    28 Июня 2022, 14:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре Алматы сообщили, что молодые женщины, которые хотели отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их «приобрести» на одном из сайтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным надзорного органа, на сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей.

    «Согласно статье 196 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее 7 суток со дня обнаружения, отказа или оставления.

    В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона «О средствах массовой информации», использование СМИ в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается», - отметили в пресс-службе прокуратуры города.

    Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено. Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК, т.е. торговля людьми.

    За данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Происшествия Генпрокуратура Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков