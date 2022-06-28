Новорожденных детей продавали на сайте в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре Алматы сообщили, что молодые женщины, которые хотели отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их «приобрести» на одном из сайтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным надзорного органа, на сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей.

«Согласно статье 196 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее 7 суток со дня обнаружения, отказа или оставления.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона «О средствах массовой информации», использование СМИ в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается», - отметили в пресс-службе прокуратуры города.

Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено. Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК, т.е. торговля людьми.

За данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.