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    Новорожденную с остановкой дыхания и кровообращения спасли молодые сотрудники «скорой» в СКО

    25 Января 2023, 19:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники центра скорой медицинской помощи провели успешную сердечно-легочную реанимацию новорожденному ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации директора центра Юрия Белонога, накануне вечером вызов поступил в Петропавловске. Бригада в составе фельдшеров Григория Кресса и Вадима Бойко выехала к девочке, возраст которой составлял всего 24 дня.

    «Неонатальная желтуха» – с таким диагнозом малышка лечилась амбулаторно. Вызов скорой помощи потребовался из-за потери сознания.

    «Во время транспортировки у ребенка – потеря сознания, остановка дыхания и кровообращения. Была проведена успешная сердечно-легочная реанимация в асинхронном режиме. Ребенка передали врачам многопрофильной детской областной больницы», - проинформировал Ю. Белоног.

    Сегодняшним утром директор многопрофильной детской областной больницы Нурлан Айманов сообщил, что малышку уже переводят в отделение. Состояние ребенка стабилизировали.

    Фельдшер «скорой» Григорий Кресс в конце прошлого года стал победителем конкурса «Лучший фельдшер Петропавловска». Его напарнику, фельдшеру Вадиму Бойко 21 год, в центре скорой медицинской помощи работает всего полгода.

    Фото центра скорой медицинской помощи

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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