Новорожденного ребенка пытались продать родители за 2 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новорожденного малыша пытались продать родные родители за 2 млн тенге в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперация оперативниками УБОП и полицейскими спецназа была проведена в Алмалинском районе. Координацию осуществляла прокуратура города Алматы.

«Задержаны гражданка Б., 1998 года рождения, и ее супруг – гражданин Б., 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что «потенциальных родителей» для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 135 УК РК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

Установлено, что у этой супружеской пары подрастают двое детей. Вину в совершении тяжкого преступления они признали полностью.





Фото: polisia.kz















