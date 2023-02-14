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    Новорожденного ребенка пытались продать родители за 2 млн тенге в Алматы

    14 Февраля 2023, 13:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новорожденного малыша пытались продать родные родители за 2 млн тенге в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Спецоперация оперативниками УБОП и полицейскими спецназа была проведена в Алмалинском районе. Координацию осуществляла прокуратура города Алматы.

    «Задержаны гражданка Б., 1998 года рождения, и ее супруг – гражданин Б., 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что «потенциальных родителей» для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ч. 2 ст. 135 УК РК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

    Установлено, что у этой супружеской пары подрастают двое детей. Вину в совершении тяжкого преступления они признали полностью.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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