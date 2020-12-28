Новогодний праздник подарили нуждающимся детям в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Нового года неравнодушные граждане продолжают дарить подарки и новогоднее настроение нуждающимся семьям областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Местное сообщество автолюбителей Audi продолжили приятную традицию и в нынешнем году. Караван из празднично украшенных автомашин во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили многодетные семьи с Новым годом.

По словам администратора клуба Бориса Козлова автолюбители проводят постоянно благотворительные акции.

«Раз в месяц мы едем к малообеспеченным семьям и закупаем продукты. А в Новый год все дети ждут праздника. Надеемся, что мы подарили его деткам», - сказал Борис Козлов.

Редакция информационного портала 716.kz решила исполнить желания воспитанников центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс» Акмолинской области. Из рук Деда Мороза 18 мальчишек и девчонок, большинство из которых так редко ощущали в своей жизни тепло и заботу, получили желанные подарки.

Куклы, машинки, конструкторы «Лего» - все то, что они сами и заказывали – дети получили из рук Деда Мороза. Малыши благодарили сказочного гостя, а тот поздравил их с наступающим праздником и пожелал, чтобы Новый год принес детям как можно больше только самых добрых и положительных эмоций.

Ранее 200 отличившимся школьникам, детям из малообеспеченных и многодетных семей со всего региона вручены новогодние подарки от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Это денежные сертификаты на сумму 100 тысяч тенге, сладкие подарки, художественные книги и поздравительные открытки.