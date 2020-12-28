Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новогодний праздник подарили нуждающимся детям в Акмолинской области

    28 Декабря 2020, 14:57

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне Нового года неравнодушные граждане продолжают дарить подарки и новогоднее настроение нуждающимся семьям областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Местное сообщество автолюбителей Audi продолжили приятную традицию и в нынешнем году. Караван из празднично украшенных автомашин во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили многодетные семьи с Новым годом.

    По словам администратора клуба Бориса Козлова автолюбители проводят постоянно благотворительные акции.

    «Раз в месяц мы едем к малообеспеченным семьям и закупаем продукты. А в Новый год все дети ждут праздника. Надеемся, что мы подарили его деткам», - сказал Борис Козлов.

    Редакция информационного портала 716.kz решила исполнить желания воспитанников центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс» Акмолинской области. Из рук Деда Мороза 18 мальчишек и девчонок, большинство из которых так редко ощущали в своей жизни тепло и заботу, получили желанные подарки.

    Куклы, машинки, конструкторы «Лего» - все то, что они сами и заказывали – дети получили из рук Деда Мороза. Малыши благодарили сказочного гостя, а тот поздравил их с наступающим праздником и пожелал, чтобы Новый год принес детям как можно больше только самых добрых и положительных эмоций.

    Ранее 200 отличившимся школьникам, детям из малообеспеченных и многодетных семей со всего региона вручены новогодние подарки от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Это денежные сертификаты на сумму 100 тысяч тенге, сладкие подарки, художественные книги и поздравительные открытки.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Благотворительность Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане