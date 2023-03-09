Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Новое жилье в стране подорожало на 14% за год

    9 Марта 2023, 17:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За год (февраль 2023 года к февралю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 13%, новое жилье – на 14%. Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2023г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 33,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 25,4% и Актау – на 25,2%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (41%), Кызылорда (39,9%), Актобе (36,9%), Актау (35,4%), Костанай (30,9%), а на рынке аренды – Кокшетау (53,7%), Костанай (51,9%), Алматы (49,6%) и Петропавловск (49,3%).

    За месяц (февраль 2023 года к январю 2023 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,3%, на перепродажу квартир – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,2%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жилье Экономика Статистика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии