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    Новое землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано в центральной части Турции

    6 Февраля 2023, 16:46

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Новое землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано в центральной части Турции, передает МИА «Казинформ».

    Оно ощущалось также в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.

    В результате землетрясения магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

    Также от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

    Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара получила предложения от 45 стран по оказанию помощи после землетрясения.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами из-за сильного землетрясения на юго-востоке страны.


    Фото: ekonomigundemi.com.tr

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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