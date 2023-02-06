Новое землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано в центральной части Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Новое землетрясение магнитудой 7,6 зафиксировано в центральной части Турции, передает МИА «Казинформ».

Оно ощущалось также в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.

В результате землетрясения магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

Также от землетрясения пострадали несколько провинций Сирии - Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара получила предложения от 45 стран по оказанию помощи после землетрясения.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами из-за сильного землетрясения на юго-востоке страны.





Фото: ekonomigundemi.com.tr



