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    Новое постановление: блокпосты вновь установят на въезде в Уральск и в районах ЗКО

    26 Апреля 2021, 22:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача «Об усилении ограничительных карантинных мер и внедрении проекта «Ashyq» на территории Западно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению, будут установлены блокпосты по периметру въезд/выезд в город Уральск, а также в районах Западно-Казахстанской области, расположенных в «красной» зоне согласно матрице эпидемиологической ситуации, для проведения противоэпидемических мероприятий. На сегодняшний день в «красную» зону входят Акжаикский, Байтерек, Бурлинский, Казталовский, Теректинский, Чингирлауский районы.

    Беспрепятственный въезд/выезд через блокпосты разрешен (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности, проездных билетов) для:

    - сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; - лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

    - лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

    - транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

    - транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

    - транспорта и лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников – справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

    - лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

    - жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети)

    - передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью;

    - при направлении/возвращении с железнодорожного вокзала, аэропорта, автовокзала при предъявлении проездного билета.

    Указанным категориям лиц при передвижении необходимо оставить заявку по телефону «109», либо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ.».

    В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через блокпосты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города.

    Запрещен въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) районов и территорию(-и) г.Уральска, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении.

    При этом, режим и сроки функционирования блокпостов могут быть изменены, в соответствии с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

    Вместе с тем, Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области (по согласованию) необходимо обеспечить:

    - рассмотрение заявок на участие в проекте «Ashyq»согласно требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (далее - ГГСВ РК) № 14 от 13.04.2021г. и направление списков участников в акимат;

    - проведение профилактики нарушений среди участников проекта;

    - на постоянной основе разъяснительную работу по применению, внедрению и использованию приложения «Ashyq»среди субъектов предпринимательства

    Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая.

    С полным тексом постановления можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Транспорт Общество Коронавирус в РК
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