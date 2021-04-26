Новое постановление: блокпосты вновь установят на въезде в Уральск и в районах ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача «Об усилении ограничительных карантинных мер и внедрении проекта «Ashyq» на территории Западно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, будут установлены блокпосты по периметру въезд/выезд в город Уральск, а также в районах Западно-Казахстанской области, расположенных в «красной» зоне согласно матрице эпидемиологической ситуации, для проведения противоэпидемических мероприятий. На сегодняшний день в «красную» зону входят Акжаикский, Байтерек, Бурлинский, Казталовский, Теректинский, Чингирлауский районы.

Беспрепятственный въезд/выезд через блокпосты разрешен (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности, проездных билетов) для:

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения; - лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- транспорта и лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников – справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

- жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети)

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью;

- при направлении/возвращении с железнодорожного вокзала, аэропорта, автовокзала при предъявлении проездного билета.

Указанным категориям лиц при передвижении необходимо оставить заявку по телефону «109», либо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ.».

В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через блокпосты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города.

Запрещен въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) районов и территорию(-и) г.Уральска, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении.

При этом, режим и сроки функционирования блокпостов могут быть изменены, в соответствии с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Вместе с тем, Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области (по согласованию) необходимо обеспечить:

- рассмотрение заявок на участие в проекте «Ashyq»согласно требований постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан (далее - ГГСВ РК) № 14 от 13.04.2021г. и направление списков участников в акимат;

- проведение профилактики нарушений среди участников проекта;

- на постоянной основе разъяснительную работу по применению, внедрению и использованию приложения «Ashyq»среди субъектов предпринимательства

Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая.

С полным тексом постановления можно ознакомиться здесь.