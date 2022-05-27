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    Новейшие технологии включат в процесс обучения специалистов водного хозяйства

    27 Мая 2022, 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан разработает учебные программы в сфере водного хозяйства на основе мирового опыта. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках бакалавриата и магистратуры Института водного хозяйства и природоустройства в Таразском региональном университете имени М. Дулати осуществляется обучение по образовательным программам: «Гидротехническое строительство и сооружения», «Гидротехническая мелиорация», «Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов», «Управление водными ресурсами», «Мелиорация и орошаемое земледелие», а в рамках докторантуры – «Гидротехническое строительство и сооружения», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что в этом году на базе института открыт «Центр академического превосходства».

    «Основной задачей института является взаимодействие с научными организациями, а также с международными учебными заведениями для изучения новейших технологий в управлении водными ресурсами и интегрирование их в учебный процесс. В частности, налажено сотрудничество с Университетом штата Небраска (Соединенные Штаты Америки), с которым ведется отработка технологий использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. После ознакомления с представленными технологиями, обсуждения с научными организациями на предмет возможности их использования в условиях Казахстана, будут разработаны модули для соответствующих учебных программ», - заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Жамбылская область Образование Вузы Регионы Общество Алихан Смаилов Вода
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