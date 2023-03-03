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    Новая волна агрессии в Японии: второе нападение с ножом в школе за неделю

    3 Марта 2023, 17:08

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 13-летний мальчик ударил кухонным ножом одноклассника в средней школе в Хиросиме в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    По данным местного совета по образованию, жертва получила легкие травмы. Нападение произошло около 8:15 утра в одном из школьных туалетов.

    Нападавший сказал учителю, что жертва просто попалась под руку. Вероятнее всего, он принес нож с собой из дома.

    Пострадавший, 12-летний мальчик, получил легкие травмы левой руки и других частей тела.

    Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 17-летний юноша с ножом проник в среднюю школу в префектуре Сайтама недалеко от Токио и напал на учителя, который пытался помешать ему войти в класс. Нападение было зафиксировано 1 марта. Нападавший заявил, что «просто хотел кого-нибудь убить».

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Япония Мировые новости
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