Новая волна агрессии в Японии: второе нападение с ножом в школе за неделю

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 13-летний мальчик ударил кухонным ножом одноклассника в средней школе в Хиросиме в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным местного совета по образованию, жертва получила легкие травмы. Нападение произошло около 8:15 утра в одном из школьных туалетов.

Нападавший сказал учителю, что жертва просто попалась под руку. Вероятнее всего, он принес нож с собой из дома.

Пострадавший, 12-летний мальчик, получил легкие травмы левой руки и других частей тела.

Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 17-летний юноша с ножом проник в среднюю школу в префектуре Сайтама недалеко от Токио и напал на учителя, который пытался помешать ему войти в класс. Нападение было зафиксировано 1 марта. Нападавший заявил, что «просто хотел кого-нибудь убить».



