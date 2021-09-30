Новая услуга для спортсменов и их родителей доступна на портале eGov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальные Информационные Технологии» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провели работы по внедрению онлайн услуги на eGov.kz для удобства родителей, воспитывающих будущих спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

Ранее для того, чтобы поступить в специализированные учреждения для спортсменов, необходимо было обращаться в учебные заведения, принеся с собой бумажные документы, в том числе заявление, награды, приказы, подтверждающие достижения в спорте, а также справки. Теперь же подать заявление можно онлайн, не выходя из дома, заполнив анкету на egov.kz и прикрепив все необходимые документы. Заказать услугу может родитель, законный представитель или сам поступающий, достигший 18 лет, посредством ЭЦП.

Для того, чтобы подать заявление необходимо на портале Электронного Правительства egov.kz, необходимо:

- выбрать раздел «Туризм и спорт», перейти во вкладку «Спорт для населения» и кликнуть по услуге «Прием документов в республиканские специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные школы-интернаты для одаренных в спорте детей»;

- заполнить обязательные поля;

- прикрепить документы в формате pdf, jpeg, jpg;

- подписать запрос с помощью смс-пароля или ЭЦП.

При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки.

Напомним, на сегодняшний день на портале eGov.kz в сфере туризма и спорта доступно порядка 10 услуг, в том числе: присвоение спортивных званий и категорий, аккредитация местных спортивных федераций, выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам и другие.