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    Новая услуга для спортсменов и их родителей доступна на портале eGov.kz

    30 Сентября 2021, 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальные Информационные Технологии» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провели работы по внедрению онлайн услуги на eGov.kz для удобства родителей, воспитывающих будущих спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

    Ранее для того, чтобы поступить в специализированные учреждения для спортсменов, необходимо было обращаться в учебные заведения, принеся с собой бумажные документы, в том числе заявление, награды, приказы, подтверждающие достижения в спорте, а также справки. Теперь же подать заявление можно онлайн, не выходя из дома, заполнив анкету на egov.kz и прикрепив все необходимые документы. Заказать услугу может родитель, законный представитель или сам поступающий, достигший 18 лет, посредством ЭЦП.

    Для того, чтобы подать заявление необходимо на портале Электронного Правительства egov.kz, необходимо:

    - выбрать раздел «Туризм и спорт», перейти во вкладку «Спорт для населения» и кликнуть по услуге «Прием документов в республиканские специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные школы-интернаты для одаренных в спорте детей»;

    - заполнить обязательные поля;

    - прикрепить документы в формате pdf, jpeg, jpg;

    - подписать запрос с помощью смс-пароля или ЭЦП.

    При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки.

    Напомним, на сегодняшний день на портале eGov.kz в сфере туризма и спорта доступно порядка 10 услуг, в том числе: присвоение спортивных званий и категорий, аккредитация местных спортивных федераций, выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам и другие.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Цифровой Казахстан Общество Правительство для граждан МЦРИАП
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